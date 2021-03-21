Мясников перечислил опасные продукты, вызывающие рак
Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности употребления некоторых продуктов.
В эфире телеканала «Россия 1», он сообщил, что человек будет толстым, будет болеть диабетом, раком при употреблении выпечки, сладкого, белого риса, белых макарон, белого хлеба — продуктов «с колоссальным гликемическим индексом».
Врач считает, что намного полезнее заменять «белые» продукты на блюда из цельных зерен, овощи и фрукты.
Мясников перечислил продукты, способствующие долголетию.
Медик рассказал, что согласно данным научных исследований основу рациона должны составлять овощи, фрукты, морепродукты, рыба, красное вино в умеренных количествах, орехи, черный шоколад и чеснок.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 632 / сут.
Умерли
94 659+392 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+11 279 / сут.
- Посол России призвал власти Британии вступить в переговоры в сфере ядерного разоружения
- В Приморском крае два человека погибли в автоаварии с КамАЗом
- В Швеции наладят производство «Спутника V»
- Меган Маркл прокомментировала признание детектива о слежке за ней
- Стало известно о переносе запуска спутников Galileo с Куру
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru