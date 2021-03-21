Мясников перечислил опасные продукты, вызывающие рак

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности употребления некоторых продуктов.

В эфире телеканала «Россия 1», он сообщил, что человек будет толстым, будет болеть диабетом, раком при употреблении выпечки, сладкого, белого риса, белых макарон, белого хлеба — продуктов «с колоссальным гликемическим индексом».

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Врач считает, что намного полезнее заменять «белые» продукты на блюда из цельных зерен, овощи и фрукты.

Мясников перечислил продукты, способствующие долголетию.

Медик рассказал, что согласно данным научных исследований основу рациона должны составлять овощи, фрукты, морепродукты, рыба, красное вино в умеренных количествах, орехи, черный шоколад и чеснок.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
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