Мясников назвал смертельные ошибки гипертоников

Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что гипертония не является приговором, однако болезнь необходимо держать под контролем.

По его словам, неконтролируемая гипертония может стать причиной инфарктов и инсультов, однако повышенное давление, которое называют «тихим убийцей», это не повод совсем отказаться от активного образа жизни.

Мясников отметил, что людям с таким диагнозом следует избавиться от лишнего веса, употреблять в пищу больше овощей и фруктов, и меньше - сладкого, а также не прибегать к бесконтрольному приём лекарств, так как это только навредит организму.

«Вы должны понимать, что теперь у вас есть хроническая и неизлечимая болезнь», - подчеркнул врач, добавив, что многие люди с гипертонией продолжают вести прежний образ жизни, забывая об опасности недуга.

Ранее Мясников заявил, что употребление красного мяса может привести к развитию рака толстого кишечника. Врач рекомендовал начать делать колоноскопию после 50 лет, не дожидаясь появления симптомов болезни.

