Мясников назвал продукты для снижения уровня холестерина

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».назвал продукты, снижающие уровень холестерина.

«Дикий рис, орехи, морепродукты, льняное масло, чеснок — это все то, что приводит к снижению уровня холестерина», — сказал Мясников

Также полезно красное вино в небольших количествах и физические нагрузки.

Как сообщалось ранее, ученые выяснили, что частое потребление переработанного зерна повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти по сравнению с неочищенным зерном и цельнозерновыми продуктами.

Согласно статистическим данным, около 50% дневной нормы калорий люди во всем мире восполняют за счет зерновых культур: овса, риса, ячменя и пшеницы. В странах с низким и средним уровнем доходов, особенно в Африке и Южной Азии, этот показатель доходит до 70%.

