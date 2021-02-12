Мясников назвал продукты для снижения уровня холестерина
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».назвал продукты, снижающие уровень холестерина.
«Дикий рис, орехи, морепродукты, льняное масло, чеснок — это все то, что приводит к снижению уровня холестерина», — сказал Мясников
Также полезно красное вино в небольших количествах и физические нагрузки.
Как сообщалось ранее, ученые выяснили, что частое потребление переработанного зерна повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти по сравнению с неочищенным зерном и цельнозерновыми продуктами.
Согласно статистическим данным, около 50% дневной нормы калорий люди во всем мире восполняют за счет зерновых культур: овса, риса, ячменя и пшеницы. В странах с низким и средним уровнем доходов, особенно в Африке и Южной Азии, этот показатель доходит до 70%.
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