Мясников назвал продукт, защищающий от рака
Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что для профилактики онкологических заболеваний необходимо включать в рацион брокколи.
В эфире телеканала «Россия 1» он сообщил, что этот вид капусты присутствует во всех руководствах по снижению риска заболевания раком.
Мясников добавил, что полезными противораковыми свойствами обладает также куркума и зеленый чай. Он также посоветовал включить в рацион красные фрукты и овощи из-за содержащегося в них ликопена — вещества, предотвращающего некоторые виды рака, в том числе рака простаты.
Ранее Мясников оценил влияние смартфонов на здоровье детей, передает RT.
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