Мясников назвал продукт, защищающий от рака

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что для профилактики онкологических заболеваний необходимо включать в рацион брокколи.

В эфире телеканала «Россия 1» он сообщил, что этот вид капусты присутствует во всех руководствах по снижению риска заболевания раком.