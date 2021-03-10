Мясников назвал продукт, защищающий от рака

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что для профилактики онкологических заболеваний необходимо включать в рацион брокколи.

В эфире телеканала «Россия 1» он сообщил, что этот вид капусты присутствует во всех руководствах по снижению риска заболевания раком.

Мясников рассказал, как болезни зубов могут привести к раку

Мясников добавил, что полезными противораковыми свойствами обладает также куркума и зеленый чай. Он также посоветовал включить в рацион красные фрукты и овощи из-за содержащегося в них ликопена — вещества, предотвращающего некоторые виды рака, в том числе рака простаты.

Ранее Мясников оценил влияние смартфонов на здоровье детей, передает RT.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Онкология
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры