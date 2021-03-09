Мясников рассказал, как болезни зубов могут привести к раку

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что недостаточный уход за полостью рта может привести с раку, передает РИА Новости.

Как пояснил врач, размножающиеся при болезнях зубов и десен бактерии повышают риск развития рака поджелудочной железы. Также они приводят к инфарктам и инсультам.

Мясников добавил, что ротовая полость – важный центр в организме человека, влияющий на его здоровье.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:ОнкологияЗдоровье
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