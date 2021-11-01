Мясников развеял главный миф вакцинации
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил об ошибочности мнения о том, что место прививки нельзя мочить несколько дней. Он отметил, что после процедуры вакцинации вполне можно мыться под душем или принимать ванну.
Мясников назвал утверждение о том, что вода не должна попадать на место прививки устоявшимся мифом, не имеющим под собой никакой научной основы. По словам врача, даже сами сторонники данного заблуждения не могут четко обосновать причины запрета.
Причём такого рода заблуждения попадают даже в официальные документы министерства здравоохранения, посетовал телеведущий.
«Когда я читаю в рекомендациях Минздрава, подписанных уважаемыми людьми, про вакцинацию от коронавируса, на второй строчке я встречаю: «Место прививки не мочить три дня». Всё, мне дальше эти рекомендации читать не надо. Если это сохранилось в рекомендациях, то чего мне от них ждать дальше?» — заметил Мясников.
Самое главное — сделать прививку, а не озабочиваться вопросом, можно ли мочить место укола или нет, подчеркнул телеведущий.
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