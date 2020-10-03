Мясников: Брокколи – самый полезный продукт
Брокколи – продукт, наиболее важный для здоровья. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
«Если бы мне сказали: «Назови самый полезный для здоровья продукт — один, не два (нельзя сказать «курица и мясо») — это будет брокколи», — отметил Мясников.
Врач считает, что этот сорт капусты способен справляться с онкологией и болезнями сердечно-сосудистой системы, сообщает Газета.ru.
Мясников рассказал, что не очень любит брокколи, но к его вкусу легко привыкнуть, отмечает РИА Новости.
Ранее врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова рассказала, в эфире НСН, какой рацион будет полезен в условиях вынужденной самоизоляции.
«Самое главное это добавить в рацион и начать следить за количеством потребляемых овощей. Овощи содержат меньше всего калорий, и большая их часть исключительно хорошо влияет на иммунитет. Особенно хорошо если хотя бы пять дней в неделю в рационе будут крестоцветные, а лучше каждый день – это будет идеально. Крестоцветные это все виды капусты – и обычная белокочанная, и брокколи, и цветная. Свежих и приготовленных овощей должно быть от 500 граммов в день», - сообщила Ионова.
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