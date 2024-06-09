Мурашко: Вакцина от рака проходит доклинические исследования

Первые результаты доклинических исследований российской вакцины против рака могут быть представлены в конце 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.

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После этого ученые приступят к клиническим испытаниям. Разработка вакцины финансируются в рамках государственных заданий.

Ранее стало известно, что универсальную вакцину от всех видов рака успешно протестировали в России на мышах, онкобольным в ходе индивидуальной терапии будут вводить препарат внутримышечно или в опухоль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: government.ru
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