Мурашко: Вакцина от рака проходит доклинические исследования
9 июня 202404:32
Первые результаты доклинических исследований российской вакцины против рака могут быть представлены в конце 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.
После этого ученые приступят к клиническим испытаниям. Разработка вакцины финансируются в рамках государственных заданий.
Ранее стало известно, что универсальную вакцину от всех видов рака успешно протестировали в России на мышах, онкобольным в ходе индивидуальной терапии будут вводить препарат внутримышечно или в опухоль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru