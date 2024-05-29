Минздрав утвердил клинические исследования препарата от рака «Трабедерсен»
Минздрав России разрешил клинические исследования американского препарата «Трабедерсен» для лечения метастатического рака поджелудочной железы. Эта информация появилась в государственном реестре лекарственных средств, сообщает РИА Новости.
В государственном реестре лекарственных средств сообщается, что целью клинического исследования первой части является оценка безопасности, переносимости и фармакокинетики препарата OT-101. Исследование направлено на определение максимальной переносимой дозы препарата, который применяется в комбинации с режимом mFOLFIRINOX у пациентов с распространенным, нерезектабельным или метастатическим раком поджелудочной железы.
Исследование будет проходить в девяти медицинских учреждениях и в нем примут участие 24 пациента. Завершение исследования запланировано на 31 декабря 2026 года.
В реестре указано, что препарат Трабедерсен (ОТ-101) разработан в США, уточняет «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru