Минздрав утвердил клинические исследования препарата от рака «Трабедерсен»

Минздрав России разрешил клинические исследования американского препарата «Трабедерсен» для лечения метастатического рака поджелудочной железы. Эта информация появилась в государственном реестре лекарственных средств, сообщает РИА Новости.

В государственном реестре лекарственных средств сообщается, что целью клинического исследования первой части является оценка безопасности, переносимости и фармакокинетики препарата OT-101. Исследование направлено на определение максимальной переносимой дозы препарата, который применяется в комбинации с режимом mFOLFIRINOX у пациентов с распространенным, нерезектабельным или метастатическим раком поджелудочной железы.

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Исследование будет проходить в девяти медицинских учреждениях и в нем примут участие 24 пациента. Завершение исследования запланировано на 31 декабря 2026 года.

В реестре указано, что препарат Трабедерсен (ОТ-101) разработан в США, уточняет «Радиоточка НСН».

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ФОТО: официальный сайт Минздрава РФ
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