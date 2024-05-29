Минздрав утвердил клинические исследования препарата от рака «Трабедерсен»

Исследование будет проходить в девяти медицинских учреждениях и в нем примут участие 24 пациента. Завершение исследования запланировано на 31 декабря 2026 года.

В реестре указано, что препарат Трабедерсен (ОТ-101) разработан в США, уточняет «Радиоточка НСН».

