Мурашко: в ряде субъектов РФ наблюдается подъем заболеваемости гриппом и ковидом
28 октября 202321:15
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в некоторых регионах России наблюдается подъем заболеваемости гриппом и коронавирусом, передает ТАСС.
По словам главы Минздрава, заболеваемость ковидом и гриппом растет, но медленно.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что 2023 год будет тяжелым для россиян по числу заболевших ОРВИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru