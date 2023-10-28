Мурашко: в ряде субъектов РФ наблюдается подъем заболеваемости гриппом и ковидом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в некоторых регионах России наблюдается подъем заболеваемости гриппом и коронавирусом, передает ТАСС.

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По словам главы Минздрава, заболеваемость ковидом и гриппом растет, но медленно.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что 2023 год будет тяжелым для россиян по числу заболевших ОРВИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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