Мурашко: В России нет дефицита лекарств
Дефицита лекарств в российских аптеках нет. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Слова главы Минздрава приводит РИА Новости. Отвечая на вопрос о доступности медикаментов в аптеках, Мурашко подчеркнул, что в стране «нет никакого дефицита».
Кроме того, говоря о поставках препаратов, министр указал, что удалось преодолеть кратковременные логистические сложности и адаптировать цепочки поставок, пишет RT.
«К тому же сейчас начинается эксперимент по дистанционной продаже части рецептурных препаратов», — напомнил Мурашко.
Между тем СМИ сообщили, что в российских аптеках исчез из продажи популярный американский антибиотик «Цедекс». В частности, препарат перестал продаваться в Свердловской области, пишет Ura.ru. При этом покупателям предлагают аналоги антибиотика.
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