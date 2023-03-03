Мурашко: В России нет дефицита лекарств

Слова главы Минздрава приводит РИА Новости. Отвечая на вопрос о доступности медикаментов в аптеках, Мурашко подчеркнул, что в стране «нет никакого дефицита».

Кроме того, говоря о поставках препаратов, министр указал, что удалось преодолеть кратковременные логистические сложности и адаптировать цепочки поставок, пишет RT.

«К тому же сейчас начинается эксперимент по дистанционной продаже части рецептурных препаратов», — напомнил Мурашко.

Между тем СМИ сообщили, что в российских аптеках исчез из продажи популярный американский антибиотик «Цедекс». В частности, препарат перестал продаваться в Свердловской области, пишет Ura.ru. При этом покупателям предлагают аналоги антибиотика.

