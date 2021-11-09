Мурашко сообщил о снижении темпов заболеваемости COVID-19 в стране

Рост числа заболевших COVID-19 удалось замедлить. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.

«На минувшей неделе мы впервые за два месяца отмечаем, что замедлился рост пациентов, находящихся под наблюдением у медицинских работников», – заявил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Сейчас в больницах находятся 1 млн 360 тыс. человек. «В целом по стране это на 16 тысяч меньше, чем днем ранее», – отметил глава Минздрава.

По его словам, снизить темпы заболеваемости удалось благодаря режиму нерабочих дней и системе QR-кодов.