Мурашко сообщил о снижении темпов заболеваемости COVID-19 в стране

Рост числа заболевших COVID-19 удалось замедлить. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.

«На минувшей неделе мы впервые за два месяца отмечаем, что замедлился рост пациентов, находящихся под наблюдением у медицинских работников», – заявил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Сейчас в больницах находятся 1 млн 360 тыс. человек. «В целом по стране это на 16 тысяч меньше, чем днем ранее», – отметил глава Минздрава.

По его словам, снизить темпы заболеваемости удалось благодаря режиму нерабочих дней и системе QR-кодов.

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В то же время Мурашко подчеркнул, что до сих пор остаётся потребность в создании дополнительных больничных мест для тех, кто заразился дельта-штаммом. Более 66% перепрофилированных коек уже оснащены кислородом и защитой, сообщили в Минздраве.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, во вторник суточный прирост заболевших составил 39 160 случаев.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусМинздрав
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