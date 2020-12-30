Мурашко рассказал о числе наблюдаемых пациентов из-за коронавируса
Число наблюдаемых пациентов с коронавирусом, подозрением на него и с внебольничными пневмониями в России составляет 1,1 млн. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».
По его словам, в последнюю неделю отмечено уменьшение количества активно болеющих на 4%.
Министр отметил, что 80% наблюдаемых пациентов лечатся амбулаторно, передает RT.
Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов рассказал, что завершения пандемии нужно ждать тогда, когда необходимое количество людей получат антитела к COVID-19, сообщает РИА ФАН.
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