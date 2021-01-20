Мурашко рассказал о блокирующих размножение коронавируса российских препаратах

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России зарегистрировано несколько инновационных препаратов для лечения коронавируса, сообщает ТАСС.

Глава Минздрава отметил, что на сегодняшний день есть несколько разработок, блокирующих размножение возбудителя COVID-19 «на том или ином этапе». По его словам, раяд препаратов проходят доклинические исследования, а некоторые уже находятся на этапе клинических тестов.

«Пока данных по завершении клинических исследований, даже первой фазы, по этим препаратам нет, но внимание к ним пристальное», - подытожил Мурашко.

Ранее министр здравоохранения РФ озвучил объём помощи для амбулаторного лечения COVID-19, сообщает RT. По словам Мурашко, на этой неделе российские регионы получат 2,7 миллиарда рублей.

