Мурашко посоветовал, что делать при температуре после вакцинации
Обратиться к врачу необходимо, если после вакцинации от коронавируса температура держится более 24-36 часов. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
При этом глава Минздрава отметил, что также важно, насколько поднялась температура.
«В целом переносимость хорошая у всех вакцин. Но каждый человек индивидуален», — рассказал Мурашко.
Кроме того, министр отметил, что еженедельно в России наблюдается прирост по вакцинации, и в пиковые дни ее темпы доходят до миллиона человек в сутки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+25 704 / сут.
Умерли
147 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 932 / сут.
- Мурашко посоветовал, что делать при температуре после вакцинации
- Постпред Германии при ОЗХО признал ошибку в докладе по инциденту с Навальным
- Фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко получил гран-при «Особого взгляда» в Каннах
- Собянин: В Москве 70% работников прошли вакцинацию
- Ученый назвал наиболее вероятной версию об утечке коронавируса из лаборатории
- Глава Минздрава оценил ситуацию с темпами распространения COVID-19 в России
- Стала известна причина отказа двигателей совершившего жесткую посадку Ан-28
- Украина ужесточит требования к въезжающим из России, Белоруссии и Индии
- «Из трупов складывают трафик»: Шнуров написал стихотворение про Мамонова и МакSим
- Путин назначил нового замглавы МВД России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru