Мурашко посоветовал, что делать при температуре после вакцинации

Обратиться к врачу необходимо, если после вакцинации от коронавируса температура держится более 24-36 часов. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

При этом глава Минздрава отметил, что также важно, насколько поднялась температура.

«В целом переносимость хорошая у всех вакцин. Но каждый человек индивидуален», — рассказал Мурашко.

Кроме того, министр отметил, что еженедельно в России наблюдается прирост по вакцинации, и в пиковые дни ее темпы доходят до миллиона человек в сутки.

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:МинздравВакцинацияКоронавирус
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