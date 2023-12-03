Мурашко: Переход на электронные медицинские карты с 2024 года станет обязательным

В России переход на электронные медицинские карты с 2024 года станет обязательным, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

У россиян появятся «вечные» электронные медицинские карты

По его словам, «в противном случае массивы данных мы просто собирать не сможем». Отказ от бумаги глава Минздрава назвал «финансовым и интеллектуальным инструментом». Необходимо «сформировать именно ресурс данных, который позволяет нам трансформировать здравоохранение», — указал министр.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что одним из самых востребованных сервисов московского здравоохранения является электронная медицинская карта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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