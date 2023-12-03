Мурашко: Переход на электронные медицинские карты с 2024 года станет обязательным
В России переход на электронные медицинские карты с 2024 года станет обязательным, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
По его словам, «в противном случае массивы данных мы просто собирать не сможем». Отказ от бумаги глава Минздрава назвал «финансовым и интеллектуальным инструментом». Необходимо «сформировать именно ресурс данных, который позволяет нам трансформировать здравоохранение», — указал министр.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что одним из самых востребованных сервисов московского здравоохранения является электронная медицинская карта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru