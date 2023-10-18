Ракова заявила о росте популярности электронной медкарты среди москвичей

По её словам, в текущем году пациенты стали пользоваться им в 1,5 раза чаще, чем в 2022 году. Всего же с момента запуска сервиса жители столицы воспользовались ЭМК уже более 470 млн раз.

«Электронная медкарта уже более 3,5 лет позволяет пациентам иметь доступ к данным о своем здоровье и здоровье своих детей в любое время в любом месте. Иметь такую информацию под рукой действительно удобно», — указала заммэра.

В пресс-службе напомнили, что доступ к ЭМК предоставляется москвичам старше 15 лет, имеющим полис ОМС, а родители имеют доступ к медкарте ребёнка до наступления его совершеннолетия.

Ранее Ракова заявила, что в Москве для пациентов с онкологией провели уже более 125 тысяч телемедицинских консультаций, сообщает RT.