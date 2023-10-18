Ракова заявила о росте популярности электронной медкарты среди москвичей

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что одним из самых востребованных сервисов московского здравоохранения является электронная медицинская карта (ЭМК), сообщает пресс-служба столичного правительства.

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По её словам, в текущем году пациенты стали пользоваться им в 1,5 раза чаще, чем в 2022 году. Всего же с момента запуска сервиса жители столицы воспользовались ЭМК уже более 470 млн раз.

«Электронная медкарта уже более 3,5 лет позволяет пациентам иметь доступ к данным о своем здоровье и здоровье своих детей в любое время в любом месте. Иметь такую информацию под рукой действительно удобно», — указала заммэра.

В пресс-службе напомнили, что доступ к ЭМК предоставляется москвичам старше 15 лет, имеющим полис ОМС, а родители имеют доступ к медкарте ребёнка до наступления его совершеннолетия.

Ранее Ракова заявила, что в Москве для пациентов с онкологией провели уже более 125 тысяч телемедицинских консультаций, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ЦифровизацияЗдравоохранениеМосква

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