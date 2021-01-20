Мурашко назвал сроки формирования коллективного иммунитета от коронавируса
Коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ может быть сформирован в этом полугодии, передает агентство «Прайм» слова главы Минздрава Михаила Мурашко.
По его словам, также в текущем году ожидается регистрация нескольких препаратов от коронавируса.
Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за минувшие сутки составило 21 152. Общее количество заражений с начала пандемии увеличилось до 3 633 952. Скончались 597 человек с ковидом за сутки, выписаны 25 290 человек. Больше всего зараженных за сутки выявили в Санкт-Петербурге - 3 347 новых случаев. Москва сместилась на второе место с 2 452 инфицированными, на третьей строчке Московская область (+994).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru