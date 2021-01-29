Мурашко назвал количество выпущенных доз вакцины для массовой вакцинации в РФ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что на сегодняшний день для массовой вакцинации россиян выпущено более четырёх миллионов доз вакцин против коронавируса, сообщает ТАСС.

По словам министра, охват вакцинацией должен составить 60% населения России. При этом Мурашко отметил, что этих показателей планируют достичь в первом полугодии, но необходимые дозы вакцин будут произведены раньше, то Минздрав «готов привить раньше».

Также глава Минздрава рассказал, что каждый день в России добавляется по 200-300 пунктов вакцинации и за последние две недели их количество в регионах России увеличилось в 2,5 раза.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в рамках прививочной кампании по гриппу в стране привили 68 миллионов человек, сообщает RT. Он отметил, что «примерно на такие же показатели должны выйти и по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией».

