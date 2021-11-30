Москвичей предупредили о проблемах со здоровьем из-за низкого атмосферного давления
Рекордно низкое атмосферное давление, зафиксированное 30 ноября в Москве, может отрицательно сказаться на самочувствии граждан. Об этом рассказал заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Тимур Асанов.
Врач подчеркнул, что тяжелее всего погодные изменения переносят метеозависимые люди. Асанов объяснил, что низкое атмосферное давление возбуждает симпатическое звено вегетативной нервной системы, ослабляет иммунитет и подавляет настроение. Особенно внимательно следить за своим здоровьем в дни с низким атмосферным давлением стоит людям с нарушением обмена веществ (сахарный диабет и избыточный вес), а также перенесшим инсульт и инфаркт миокарда.
Чтобы помочь организму справиться с изменением атмосферного давления, нужно увеличить время сна до 9,5 часов, избегать стрессов в течение дня выбрать для рациона лёгкую пищу. « Запаситесь хорошим комплексом витаминов группы В и принимайте их во время перепадов погоды: они поддержат нервную систему.», - посоветовал Асанов в беседе с «Радио 1».
Если вы заметили опасные симптомы в такую погоду: неприятные ощущения в области грудной клетки, неожиданная потеря чувствительности в конечностях, чувство онемения в половине лица, затруднения речи или дыхания, приступы тошноты, нарушения зрения , затруднение дыхания, - срочно обратитесь к врачу.
В последний день осени в Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление, почти 714 мм ртутного столба.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru