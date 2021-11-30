Москвичей предупредили о проблемах со здоровьем из-за низкого атмосферного давления

Чтобы помочь организму справиться с изменением атмосферного давления, нужно увеличить время сна до 9,5 часов, избегать стрессов в течение дня выбрать для рациона лёгкую пищу. « Запаситесь хорошим комплексом витаминов группы В и принимайте их во время перепадов погоды: они поддержат нервную систему.», - посоветовал Асанов в беседе с «Радио 1».

Если вы заметили опасные симптомы в такую погоду: неприятные ощущения в области грудной клетки, неожиданная потеря чувствительности в конечностях, чувство онемения в половине лица, затруднения речи или дыхания, приступы тошноты, нарушения зрения , затруднение дыхания, - срочно обратитесь к врачу.

В последний день осени в Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление, почти 714 мм ртутного столба.

