Эксперт: Развитие НИИ им. Н. В. Склифосовского укрепляет здоровье мегаполиса

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что началось строительство 1‑го и 2‑го этажей нового комплекса НИИ им. Н. В. Склифосовского. Объект станет одним из самых современных медучреждений в России и усилит потенциал столичного здравоохранения.

Строительство ведётся с применением передовых технологий — это позволяет выполнять работы параллельно и сокращать сроки. При этом действующий стационар продолжает работать. Среди используемых решений — система контроля доступа, мониторинг шума и запылённости, дистанционно управляемый башенный кран. Завершить строительство планируют в 2028 году.

Председатель Гильдии устойчивого развития при МТПП Анна Золоторевская сказала, что Москва последовательно наращивает потенциал своей медицинской инфраструктуры — в фокусе не только текущие потребности города, но и долгосрочная устойчивость системы здравоохранения.

«НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского: инвестиции в здоровье, устойчивое будущее жителей Москвы. Для мегаполиса с населением более 13 миллионов человек медицинская инфраструктура — это стратегический актив, определяющий качество жизни, экономическую стабильность и инвестиционную привлекательность территории. Именно в этой логике следует рассматривать строительство нового комплекса НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского — одного из ключевых научно-клинических центров страны, интегрированного в реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни». Институт более двухсот лет остается символом экстренной медицины России. Новый комплекс станет логичным этапом его развития. К 2028 году будет создано интегрированное медицинское пространство из пяти корпусов с передовым оборудованием, современными операционными, диагностическими и реабилитационными подразделениями», - сказала Золоторевская.

По ее словам, развитие городской среды в современном мегаполисе всё чаще оценивают не только по транспортной доступности или количеству новых жилых кварталов, но и по качеству социальной инфраструктуры — и в первую очередь по возможностям системы здравоохранения.

«Новый комплекс НИИ Склифосовского — стратегическая инфраструктура, объединяющая социальную, научно-технологическую и экономическую функции. Такие проекты формируют новую модель развития мегаполисов, в которой здоровье населения становится основой экономического роста, а расходы на здравоохранение — долгосрочными инвестициями в устойчивое будущее города», - добавила эксперт.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что в северо‑западной части Москвы с 2021 года возвели восемь социальных объектов.

«С 2021 года на северо-западе столицы за счет средств Адресной инвестиционной программы построили восемь социальных объектов общей площадью около 180 тысяч квадратных метров. Среди них – новые медучреждения, дворец бракосочетания, учебный корпус и спортивные комплексы. Объекты расположены в районах Хорошево-Мневники, Покровское-Стрешнево, Митино, Куркино и Строгино. Реализация этих проектов позволила обеспечить жителей округа комфортными условиями для получения образования, занятий спортом, медицинского обслуживания и других важных социальных услуг», - сказал Ефимов.

