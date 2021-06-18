Московские мировые суды ввели ограничения для непривитых журналистов
В московских мировых судах ввели ограничительные меры, связанные с коронавирусом, сообщает в пятницу РИА Новости.
Временно ограничен доступ в здания судов представителей СМИ, а также других лиц, не являющихся участниками процессов, не имеющих прививки или справки о наличии антител.
Попасть на личный прием к мировым судьям также нельзя будет без соответствующих справок.
Ранее стало известно, что в Москве введены временные правила оказания плановой медпомощи, согласно которым, перед госпитализацией у пациентов будут проверять наличие прививки от коронавируса. При этом экстренная медпомощь будет оказываться без исключения каждому жителю города независимо от вакцинации
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