Мобильные пункты вакцинации откроют на строительных объектах в Москве

Строителям в Москве в течение двух-трех недель предоставят возможность для добровольной вакцинации от СOVID-19, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы сейчас уже приступили к разработке мероприятий по добровольной вакцинации (от СOVID-19 - прим. Агентства «Москва») наших сотрудников. Это будут мобильные центры вакцинации, которые будут выдвигаться на место нахождения наших людей, где будут выполнять необходимые мероприятия. Если попросить наших строителей перемещаться самостоятельно, то сорвем рабочий процесс и режим работы на объектах. Вакцинация - это единственно правильный путь в борьбе с эпидемией, иначе это все растянется на очень долгие годы, повлияет на жизнь - на бытовую, на экономику. Настроены вакцинацию среди наших сотрудников начать в течение двух-трех недель», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что проводить вакцинацию намерены на объектах государственного заказа, коммерческо-инвестиционных объектах, а также среди учреждений, которые входят в состав строительного комплекса.

Массовая вакцинация Массовая вакцинация россиян от COVID-19 стартовала 18 января. Глава государства Владимир Путин 13 января на совещании с правительством РФ заявил, что со следующей недели надо переходить к массовой вакцинации всего населения страны от коронавируса и подготовить соответствующую инфраструктуру.

