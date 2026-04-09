Кабмин направит регионам 10 млрд рублей на развитие IT в здравоохранении
9 апреля 202615:46
Российское правительство направит 10 млрд рублей на развитие информационных технологий в здравоохранении. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, средства получат 84 субъекта страны, в которых «продолжится налаживание взаимодействия всех медицинских информационных систем».
«Будет внедряться и электронный документооборот, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта», - добавил глава кабмина.
Ранее Мишустин заявил, что в 2025 году в России построили и отремонтировали 2,5 тысячи медобъектов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
