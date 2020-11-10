Мишустин потребовал быстро реагировать на недостаток лекарств в продаже
Глава кабмина России Михаил Мишустин, выступая на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, потребовал в оперативном порядке реагировать на сообщения о нехватке лекарственных препаратов в продаже, что позволит наладить их бесперебойное обеспечение, сообщает ТАСС.
Кроме того, премьер-министр попросил главу Минздрава Михаила Мурашко и губернаторов лично контролировать, как обеспечиваются медицинские учреждения и люди, которые проходят лечение от COVID-19 на дому.
Они должны получать лекарства сразу «после постановки диагноза, а не ходить по аптекам».
Ранее Минздрав России запустил на портале госуслуг новый сервис для медицинских работников, где они смогут сообщить о проблемах со снабжением лекарствами и средствами защиты, говорится в сообщении на сайте министерства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru