Мишустин назвал сроки вывода в гражданский оборот третьей российской вакцины от COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что «в ближайшие месяцы» в гражданский оборот выйдет третья российская вакцина от коронавируса, разработанная Центром имени Чумакова, сообщает пресс-служба кабмина.

На заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, Мишустин отметил, что Минздрав РФ уже получил документы для регистрации нового отечественного препарата, который позволит «расширить вакцинацию, сделать её более доступной».

Глава правительства напомнил, что в настоящее время вакцинация в основном идёт «Спутником V», а скоро начнут использовать препарат новосибирского центра «Вектор».

«В следующем месяце перейдём к масштабному выпуску вакцины «ЭпиВакКорона». Она уже начала поступать в гражданский оборот. На её производство выделено свыше 2 миллиардов рублей» - добавил Мишустин.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что население будет защищено от коронавируса, когда будет привито не менее 60% взрослых, сообщает Ura.ru. По её словам, вакцинироваться от COVID-19 лучше всего прямо сейчас, потому что эпидпроцесс идёт на спад.

