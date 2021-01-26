Мишустин назвал сроки вывода в гражданский оборот третьей российской вакцины от COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что «в ближайшие месяцы» в гражданский оборот выйдет третья российская вакцина от коронавируса, разработанная Центром имени Чумакова, сообщает пресс-служба кабмина.
На заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, Мишустин отметил, что Минздрав РФ уже получил документы для регистрации нового отечественного препарата, который позволит «расширить вакцинацию, сделать её более доступной».
Глава правительства напомнил, что в настоящее время вакцинация в основном идёт «Спутником V», а скоро начнут использовать препарат новосибирского центра «Вектор».
«В следующем месяце перейдём к масштабному выпуску вакцины «ЭпиВакКорона». Она уже начала поступать в гражданский оборот. На её производство выделено свыше 2 миллиардов рублей» - добавил Мишустин.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что население будет защищено от коронавируса, когда будет привито не менее 60% взрослых, сообщает Ura.ru. По её словам, вакцинироваться от COVID-19 лучше всего прямо сейчас, потому что эпидпроцесс идёт на спад.
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