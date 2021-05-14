Минздрав заявил о сокращении числа абортов в России

Число абортов в России за пять лет уменьшилось на треть. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай на Общецерковном съезде.

По его словам, в прошлом году было сделано порядка 450 тысяч процедур искусственного прерывания беременности. Около половины из них сделаны по желанию женщин, передает РИА Новости.

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Замминистра добавил, что после прохождения доабортного консультирования 49 тысяч женщин аборт решили не делать.

Ранее Патриарх Кирилл призвал женщин не делать аборты, а родить ребенка и отдать Церкви. Историк и публицист Евгений Понасенков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что предложение патриарха является опасным для детей на фоне случаев издевательств или насилия над несовершеннолетними со стороны священнослужителей.


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ФОТО: официальный сайт Минздрава РФ
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