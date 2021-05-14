Минздрав заявил о сокращении числа абортов в России
Число абортов в России за пять лет уменьшилось на треть. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай на Общецерковном съезде.
По его словам, в прошлом году было сделано порядка 450 тысяч процедур искусственного прерывания беременности. Около половины из них сделаны по желанию женщин, передает РИА Новости.
Замминистра добавил, что после прохождения доабортного консультирования 49 тысяч женщин аборт решили не делать.
Ранее Патриарх Кирилл призвал женщин не делать аборты, а родить ребенка и отдать Церкви. Историк и публицист Евгений Понасенков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что предложение патриарха является опасным для детей на фоне случаев издевательств или насилия над несовершеннолетними со стороны священнослужителей.
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