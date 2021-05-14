Минздрав заявил о сокращении числа абортов в России

Число абортов в России за пять лет уменьшилось на треть. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай на Общецерковном съезде.

По его словам, в прошлом году было сделано порядка 450 тысяч процедур искусственного прерывания беременности. Около половины из них сделаны по желанию женщин, передает РИА Новости.