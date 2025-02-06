Минздрав займется проверкой граждан на репродуктивное здоровье

По её словам, планируется охватить не менее 32% россиян в возрасте от 18 до 49 лет.

Заместитель министра рассказала, что в настоящее время уже более 6 миллионов граждан РФ прошли репродуктивную проверку здоровья.

Ранее Минздрав раскрыл число женщин репродуктивного возраста в РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

