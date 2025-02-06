Минздрав займется проверкой граждан на репродуктивное здоровье
6 февраля 202512:18
Минздрав РФ намерен увеличить число граждан, прошедших профилактический осмотр, позволяющий оценить репродуктивное здоровье, заявила замглавы ведомства Евгения Котова, сообщает РИА Новости.
По её словам, планируется охватить не менее 32% россиян в возрасте от 18 до 49 лет.
Заместитель министра рассказала, что в настоящее время уже более 6 миллионов граждан РФ прошли репродуктивную проверку здоровья.
Ранее Минздрав раскрыл число женщин репродуктивного возраста в РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ атаковали Железногорск
- Маск: Минфин США в год тратит $100 млрд на выплаты неизвестным
- СМИ: Россия усложнила Украине доступ к газовым запасам
- Медсестра закрыла собой и спасла тяжелораненого бойца ВС РФ
- План «Ковёр» введен в волгоградском аэропорту Гумрак
- СМИ: Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина
- Трамп заявил, что не планирует депортировать британского принца Гарри
- Пожар в здании Электрозавода в Москве локализовали
- «Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля связи в Балтийском море
- СМИ: Комик Гудков поднял цену за корпоратив до 2,5 миллиона рублей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru