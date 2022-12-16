Минздрав: заболевшим гриппом и ОРВИ противопоказан алкоголь
Заболевшим гриппом и ОРВИ противопоказан алкоголь, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, сообщают РИА Новости.
По его словам, он негативно влияет на состояние иммунной системы и может повышать риски более тяжелого течения заболевания.
Инфекционист отметил, что в России в настоящее время наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19.
«Употребление алкоголя может снизить эффективность иммунного ответа на инфекцию», - пояснил Чуланов.
Он рекомендовал при появлении симптомов гриппа и ОРВИ соблюдать постельный режим, исключить физические и умственные нагрузки, обеспечить регулярное проветривание и высокую влажность воздуха в помещении, в котором находится заболевший.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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