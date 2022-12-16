Минздрав: заболевшим гриппом и ОРВИ противопоказан алкоголь

Заболевшим гриппом и ОРВИ противопоказан алкоголь, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, сообщают РИА Новости.

По его словам, он негативно влияет на состояние иммунной системы и может повышать риски более тяжелого течения заболевания.

Инфекционист отметил, что в России в настоящее время наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19.