Мурашко: доля гриппа среди ОРВИ превысила 50%

Доля гриппа среди ОРВИ превысила 50%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

Глава Минздрава подчеркнул, что из числа заболевших высокий процент детей школьного возраста.

«От 7 до 14 лет - это 23% и дети дошкольного возраста, это чуть более 18%», - отметил Мурашко во время совещания в правительстве РФ.

Инфекционист заявил, что ограничений из-за коронавируса нет, но нельзя забывать про грипп

Он также рассказал, что доминирующим штаммом гриппа в России является H1N1.

Министр добавил, что наиболее тяжело он протекает у беременных женщин и больных диабетом.

Ранее президент РФ Владимир Путин сделал прививку от гриппа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: government.ru
ТЕГИ:ДетиОРВИГриппМинздрав
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