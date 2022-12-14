Мурашко: доля гриппа среди ОРВИ превысила 50%
Доля гриппа среди ОРВИ превысила 50%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.
Глава Минздрава подчеркнул, что из числа заболевших высокий процент детей школьного возраста.
«От 7 до 14 лет - это 23% и дети дошкольного возраста, это чуть более 18%», - отметил Мурашко во время совещания в правительстве РФ.
Он также рассказал, что доминирующим штаммом гриппа в России является H1N1.
Министр добавил, что наиболее тяжело он протекает у беременных женщин и больных диабетом.
Ранее президент РФ Владимир Путин сделал прививку от гриппа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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