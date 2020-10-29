Белорусские добровольцы получили первый компонент вакцины от COVID-19
Завершён первый этап вакцинации добровольцев, принимающих участие в испытаниях препарата «Спутник V» в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба российского Министерства здравоохранения.
По данным ведомства, в рамках исследования первым компонентом «Спутника V» было провакцинировано 100 человек. Второй компонент на данный момент получили лишь 11 добровольцев.
Пресс-служба Минздрава уточняет, что за участниками исследования будут вести наблюдение в течение 180 дней с момента введения первого компонента вакцины. В ходе испытаний учёные оценят эпидемиологическую эффективность, иммуногенность и безопасность препарата «Спутник V».
Российский Минздрав отмечает, что единый подход двух стран к исследованию вакцины обеспечит сопоставимость данных для принятия в дальнейшем решения о регистрации препарата в Белоруссии.
«Спутник V» стал первой зарегистрированной в мире вакциной для профилактики новой коронавирусной инфекции. Препарат разработали специалисты российского НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Вакцинация «Спутником V» проводится в два этапа, компоненты препарата вводятся с промежутком в три недели.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,6 млн+17 717 / сут.
Умерли
27 301+366 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+14 740 / сут.
- Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась
- Губернатор Подмосковья привился от COVID и назвал сроки массовой вакцинации
- Белоруссия ограничит въезд в страну из-за коронавируса
- Белорусские добровольцы получили первый компонент вакцины от COVID-19
- США усилили контроль за поставками товаров в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru