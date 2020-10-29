Белорусские добровольцы получили первый компонент вакцины от COVID-19

Завершён первый этап вакцинации добровольцев, принимающих участие в испытаниях препарата «Спутник V» в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба российского Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, в рамках исследования первым компонентом «Спутника V» было провакцинировано 100 человек. Второй компонент на данный момент получили лишь 11 добровольцев.

Пресс-служба Минздрава уточняет, что за участниками исследования будут вести наблюдение в течение 180 дней с момента введения первого компонента вакцины. В ходе испытаний учёные оценят эпидемиологическую эффективность, иммуногенность и безопасность препарата «Спутник V».

Российский Минздрав отмечает, что единый подход двух стран к исследованию вакцины обеспечит сопоставимость данных для принятия в дальнейшем решения о регистрации препарата в Белоруссии.

«Спутник V» стал первой зарегистрированной в мире вакциной для профилактики новой коронавирусной инфекции. Препарат разработали специалисты российского НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Вакцинация «Спутником V» проводится в два этапа, компоненты препарата вводятся с промежутком в три недели.

