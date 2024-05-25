Предприятие Москвы наладит производство препарата для борьбы с онкозаболеваниями

В Москве утвердили новые критерии для получения городских мер поддержки промышленными предприятиями, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

Среди производств, подтвердивших право на льготы, выделяется зеленоградская площадка «Биннофарм Групп» - завод «Биннофарм». По словам корпоративного директора по производственной деятельности «Биннофарм Групп» Анатолия Ягленко, в 2024 году на заводе в рамках модернизации уже запустили новую технологичную линию производства препаратов в суппозиториях.

«В 2023 году мы увеличили общий объем производства до 7,3 млн упаковок. И планируем в дальнейшем наращивать объемы производства препаратов и в других лекарственных формах – в аэрозолях, ампулах, твердых формах», - добавил он.

Также в компании намерены открыть новые линии по производству востребованных препаратов, в том числе генно-инженерных продуктов.

«Пример одного из таких проектов - производство моноклональных антител для борьбы с онкозаболеваниями – сейчас находится в активной работе. Уже закончено проектирование участка по производству МАБов, в ближайшее время на «Биннофарме» начнутся строительно-монтажные работы», - подытожил Ягленко.

С мая 2024 года на налоговые льготы смогут претендовать компании, предоставляющие сотрудникам зарплаты не менее среднемесячного показателя по профильной отрасли промышленности, при этом общий фонд оплаты труда должен составлять не менее 160 миллионов рублей в год. Объем выручки производства за последний год должен составлять более восьми миллионов рублей на каждого работника. Показатели будут индексироваться с января 2025 года. Также уточняется, что для производств, которые уже получили льготный статус, предусмотрен переходный период до конца 2026 года.

