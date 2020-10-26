Минздрав России обновил рекомендации по лечению коронавируса

Российский Минздрав обновил временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Новая, девятая редакция документа опубликована на официальном сайте ведомства.

В рекомендациях Минздрава прописаны новые схемы амбулаторного лечения взрослых пациентов с лёгкой и среднетяжёлой формами заболевания без дополнительных факторов риска.

Кроме того, новая версия рекомендаций содержит положения по организации лечения вне стационаров тех пациентов, которые идут на поправку. Отмечается, что в этом случае пациенты должны быть обеспечены постоянным медицинским наблюдением, в том числе в дистанционном режиме.

Также девятая редакция рекомендаций Минздрава включает в себя список препаратов для лечения коронавирусной инфекции. В терапии COVID-19 допускаются фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин и его сочетание с азитромицином, интерферон-альфа.



