Минздрав разрешил старшекурсникам медвузов брать тесты на коронавирус на дому

Российский Минздрав разрешил студентам старших курсов медицинских вузов брать тесты на коронавирус у пациентов на дому. Приказ Министерства здравоохранения опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, ведомство допускает «привлечение к оказанию медицинской помощи» учащихся учреждений высшего медицинского образования, освоивших программу «в объёме трёх курсов и более».

Ранее тестирование пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию проводили лишь сотрудники государственных медучреждений и частных клиник, допущенных к проведению такого исследования.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МедицинаТестКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры