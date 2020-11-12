Минздрав разрешил старшекурсникам медвузов брать тесты на коронавирус на дому

Российский Минздрав разрешил студентам старших курсов медицинских вузов брать тесты на коронавирус у пациентов на дому. Приказ Министерства здравоохранения опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, ведомство допускает «привлечение к оказанию медицинской помощи» учащихся учреждений высшего медицинского образования, освоивших программу «в объёме трёх курсов и более».

Ранее тестирование пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию проводили лишь сотрудники государственных медучреждений и частных клиник, допущенных к проведению такого исследования.

