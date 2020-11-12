Минздрав разрешил старшекурсникам медвузов брать тесты на коронавирус на дому
Российский Минздрав разрешил студентам старших курсов медицинских вузов брать тесты на коронавирус у пациентов на дому. Приказ Министерства здравоохранения опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, ведомство допускает «привлечение к оказанию медицинской помощи» учащихся учреждений высшего медицинского образования, освоивших программу «в объёме трёх курсов и более».
Ранее тестирование пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию проводили лишь сотрудники государственных медучреждений и частных клиник, допущенных к проведению такого исследования.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+21 608 / сут.
Умерли
32 032+439 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 811 / сут.
- Минздрав разрешил старшекурсникам медвузов брать тесты на коронавирус на дому
- «Исламское государство» взяло ответственность за взрыв в Джидде
- В КПРФ назвали Познера подонком за «фашизм в СССР»
- Медведев: Вторая российская вакцина от COVID-19 будет доступна в 2021 году
- Путин провёл телефонные переговоры с и.о. президента Киргизии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru