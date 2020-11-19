Минздрав призвал регионы РФ активнее вводить ограничения из-за COVID-19
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ещё не все главы регионов России воспользовались правом вводить ограничения из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе Минздрава.
На селекторном совещании с руководителями региональных органов здравоохранения Мурашко отметил высокий уровень заболеваемости COVID-19 в отдельных субъектах РФ, а также высочайшую нагрузку на систему здравоохранения.
Глава Минздрава заявил, что главы регионов должны предпринимать «адекватные действия для улучшения ситуации» и вводить ограничительные меры. «На уровне региона или точечно, на уровне отдельных муниципалитетов, где ситуация наиболее острая», - подчеркнул Мурашко
Министр также призвал ускорить выдачу амбулаторным пациентам бесплатных лекарств, необходимых для лечения коронавируса.
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