Минздрав опроверг включение России в топ стран по распространению ВИЧ

Сообщения о том, что ЮНЭЙДС якобы включила Россию в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ, не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве подобные публикации назвали очередной «провокацией против нашей страны».

Уточняется, что автор публикации произвольно интерпретирует цифры из разных источников, по этим данным оценить ситуацию в стране невозможно.

«Неверная оценка!»: Онищенко поспорил с ООН о распространении ВИЧ в России

В Минздраве напомнили, что в России заболеваемость ВИЧ-инфекцией уверенно снижается.

Ситуация с распространением ВИЧ-инфекции в России неблагополучная, но нельзя сказать, что государство в этом плане находится в одном ряду с африканскими странами, заявил ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне сообщалось, что Россия по итогам прошлого года вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции, обогнав Танзанию и Уганду, но пропустив вперёд ЮАР, Мозамбик, Нигерию и Индию

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ООНВИЧМинздрав
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