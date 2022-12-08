Минздрав опроверг включение России в топ стран по распространению ВИЧ

Сообщения о том, что ЮНЭЙДС якобы включила Россию в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ, не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве подобные публикации назвали очередной «провокацией против нашей страны».

Уточняется, что автор публикации произвольно интерпретирует цифры из разных источников, по этим данным оценить ситуацию в стране невозможно.