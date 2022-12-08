Минздрав опроверг включение России в топ стран по распространению ВИЧ
Сообщения о том, что ЮНЭЙДС якобы включила Россию в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ, не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава.
В ведомстве подобные публикации назвали очередной «провокацией против нашей страны».
Уточняется, что автор публикации произвольно интерпретирует цифры из разных источников, по этим данным оценить ситуацию в стране невозможно.
В Минздраве напомнили, что в России заболеваемость ВИЧ-инфекцией уверенно снижается.
Ситуация с распространением ВИЧ-инфекции в России неблагополучная, но нельзя сказать, что государство в этом плане находится в одном ряду с африканскими странами, заявил ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что Россия по итогам прошлого года вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции, обогнав Танзанию и Уганду, но пропустив вперёд ЮАР, Мозамбик, Нигерию и Индию
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