Минздрав: Курить в РФ за 12 лет стали в два раза меньше
Потребление табака в России с 2009 до 2021 года сократилось с 39,5% до 20% от общего числа взрослого населения. Такую статистику озвучил министр здравоохранения Михаил Мурашко в приветствии участникам VI Всероссийского форума по общественному здоровью.
По словам главы Минздрава, идёт также сокращение потребление алкоголя, однако здесь показатели всё ещё остаются достаточно значительным. Согласно статистики, в 2021 году объём потребления алкоголя на душу населения сократился с 9,4 до 9,1 литра.
Мурашко также рассказал о росте числа обращений в медицинские учреждения по вопросам здорового образа жизни - до 2,2 миллиона человек в год.
Как заявила ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирина Боровова, курение и нездоровый образ жизни – главные причины возникновения рака.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru