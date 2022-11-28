Минздрав: число больных ВИЧ снижается во всех регионах России
Число новых больных ВИЧ-инфекцией ежегодно снижается во всех регионах России. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Как пишет РИА Новости, по его словам, специалисты фиксируют уверенный тренд к снижению ежегодно.
Выступая на Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа Мурашко отметил, что Россия сохраняет лидирующие позиции в мире по охвату населения тестированием на ВИЧ-инфекцию. Так, в 2021 году этот показатель составил более 28%, а количество выявленных новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией составило почти 59 тысяч человек, что на 2% меньше, чем годом ранее, пояснил Мурашко.
Согласно официальным данным по итогам 2021 года, которые привёл глава Минздрава, в России проживает чуть более 850 тысяч больных с ВИЧ-инфекцией.
Ранее руководитель научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в пресс-центре НСН рассказал, что больше всего от ВИЧ-инфекции страдает население Урала, Сибири и Поволжья, самый большой процент зараженных в Кемеровской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru