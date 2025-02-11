Минздрав: Число абортов за последние 10 лет снизилось в РФ более чем в 3,5 раза

Она отметила, что это результат работы Минздрава совместно с органами государственной власти, субъектов.

Также по ее словам, в этом направлении есть определенный резерв для повышения рождаемости.

Шешко пояснила, что сейчас отработана и применяется на практике технология мотивационного анкетирования женщин, особые речевые модули и интерактивный образовательный модуль, которые направлены на сохранение беременности.

Ранее в Кировской области предложили ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для беременных женщин, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

