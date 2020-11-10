В Германии заявили, что свиньям и курицам COVID-19 не грозит

В министерстве продовольствия и сельского хозяйства ФРГ заявили, что большинство домашних животных невосприимчиво к коронавирусу, сообщает пресс-служба ведомства.



Министерство поручило провести соответствующие исследования Федеральному НИИ по изучению здоровья животных и институту имени Фридриха Лёффлера. В результате учёные выяснили, что такие важнейшие сельскохозяйственные животные, как свиньи и куры, а также индейки и утки не подвержены заражению COVID-19.



Минимальное распространение коронавируса исследователи наблюдали у крупного рогатого скота, при этом вирус не передавался другим животным, контактирующим с ними. «Угрозы передачи вируса от этих животных человеку нет», - заявили в министерстве.



В докладе учёных отмечается, что к коронавирусу восприимчивы собаки, кошки и норки, при этом примеров заражения людей после контакта с собаками и кошками нет. Однако министерство поручило внимательно проверять данные и собирать информацию о подобных заражениях.

Ранее власти Дании приняли решение уничтожить норок на всех зверофермах страны. Премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что были обнаружены новые случаи мутировавшего вируса COVID-19, что снижает способность к образованию антител и может передаваться от норок к людям.