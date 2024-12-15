Минпромторг: Производители готовы наращивать выпуск физраствора
15 декабря 202407:01
В Министерстве промышленности и торговли России заявили о готовности отечественных производителей нарастить выпуск физраствора, сообщает РИА Новости.
Это необходимо для оперативного удовлетворения существующей потребности. На сегодня в аптеках осталось 19,8 млн упаковок с препаратом.
Ранее стало известно, что в России образовался дефицит физраствора, в большинство аптек нет его поступления примерно с конца ноября – начала декабря, а цены на остатки увеличились, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru