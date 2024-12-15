Минпромторг: Производители готовы наращивать выпуск физраствора

Это необходимо для оперативного удовлетворения существующей потребности. На сегодня в аптеках осталось 19,8 млн упаковок с препаратом.

Ранее стало известно, что в России образовался дефицит физраствора, в большинство аптек нет его поступления примерно с конца ноября – начала декабря, а цены на остатки увеличились, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

