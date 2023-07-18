Минобороны РФ: США могут использовать фонд Гейтсов для взращивания зараженных клещей
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что мощности финансируемой фондом Билла и Мелинды Гейтс компании Oxitec могут быть задействованы США для взращивания переносящих инфекции клещей и комаров, сообщает РИА Новости.
По его словам, подобные исследования проводятся в профильных организациях, которые расположены как на территории Соединенных Штатов, так и за рубежом.
Он уточнил, что в этих биолабораториях изучаются более ста видов комаров и клещей.
Кириллов добавил, что работа биолабораторий США на территории Украине вызывает всё больше вопросов не только у иностранных ведомств, но и у рядовых американских граждан и политиков.
Ранее Кириллов заявил, что пандемия коронавируса могла быть преднамеренной, и не исключил, что к этому причастны США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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