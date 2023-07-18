По его словам, подобные исследования проводятся в профильных организациях, которые расположены как на территории Соединенных Штатов, так и за рубежом.

Он уточнил, что в этих биолабораториях изучаются более ста видов комаров и клещей.

Кириллов добавил, что работа биолабораторий США на территории Украине вызывает всё больше вопросов не только у иностранных ведомств, но и у рядовых американских граждан и политиков.

Ранее Кириллов заявил, что пандемия коронавируса могла быть преднамеренной, и не исключил, что к этому причастны США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

