Медики предупредили о пандемии «коронасомнии» на почве COVID-19

Проблемы со сном могут развиться у части пациентов с коронавирусом. Некоторые медики уже говорят о настоящей пандемии бессонницы на фоне пандемии коронавируса. Причём существует целый набор факторов, которые определяют развитие этого нарушения.

Среди специалистов уже появился термин «короносомния», рассказал в эфире «Радио 1» доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, глава Российского общества сомнологов Роман Бузунов.

Органическая бессонница вызвана повреждением коронавирусом нервных клеток в структурах мозга, отвечающих за сон. Кроме того, перманентный стресс из-за неопределённости перспектив завершения пандемии в обозримом будущем приводит к депрессивным состояниям, которые также приводят к трудностям с засыпанием.

Ещё один негативный фактор – самоизоляции, которая приводит к нарушению режима дня. Происходят погрешности в питании, резко ограничивается двигательная активность, которая служит лучшим естественным антидепрессантом.

Особый случай – больные COVID-19, попадающие на лечение в больницу, где вокруг умирают люди и нормально почти невозможно. В таких условиях может вообще развиться тяжёлое расстройство психики, отметил Роман Бузунов.

Специалист порекомендовал наилучшие позиции для сна больным коронавирусом. На животе лучше спать тяжелым пациентам с 50% и более поражением лёгких с отдышкой. В то же время, людям с лишним весом желательно избегать положения на спине, во избежание храпа и западания языка. Оптимальный вариант в этом случае – сон на боку.

