«Ингосстрах» и «Медси» проанализировали статистику заболеваний и напомнили о профилактике
Специалисты сети клиник «Медси» совместно с «Ингосстрахом» проанализировали статистику обращаемости к медикам и выяснили, с какими заболеваниями чаще всего приходят застрахованные граждане, а также напомнили, как уберечь себя от сезонных простудных заболеваний.
Отмечается, что в основном к врачам обращаются с симптомами ОРВИ, при этом намного меньше посещают специалистов граждане с гриппом и пневмонией. Например, в сентябре на 18 тысяч обращений с ОРВИ пришлось 500 обращений с гриппом и пневмонией. При этом анализ обращений застрахованных граждан в клиники из-за ОРВИ, гриппа и пневмонии в течение года показал, что весной и летом число обращений минимально, а в остальное время количество обращений меняется волнообразно. Резкий рост числа обращений специалисты зафиксировали в основном в первые недели Нового года с пиком в феврале.
Согласно статистике «Медси», у детей чаще встречаются острые вирусные бронхиты, а взрослые пациенты чаще обращаются с бактериальными бронхитами. Специалисты указывают, что из-за того, что возбудители заболеваний могут быть разными, важно своевременно обратиться ко врачу для постановки диагноза и формирования правильного лечения.
Так, «Ингосстрах» вместе со специалистами «Медси» напомнили о простых правилах, соблюдение которых поможет не простудиться и оставаться здоровым в переменчивую погоду. В частности, в многолюдных местах необходимо носить маску, офисные и жилые помещения следует регулярно проветривать, а организму нужно давать больше витаминов. Кроме того, специалисты рекомендуют вакцинироваться против гриппа.
Как отметил заместитель генерального директора по ДМС «Ингосстраха» Дмитрий Попов, для максимальной уверенности в том, что в случае заболевания лечение будет организовано предельно комфортно, можно оформить полис ДМС. Он указал, что беречь здоровье особенно важно.
В свою очередь директор по маркетингу и коммерческой деятельности ГК «Медси» Алла Канунникова подчеркнула, что лучшим лечением является профилактика. По ее словам, врачи сети клиник всегда готовы ответить на вопросы каждого пациента и проконсультировать, в том числе в режиме онлайн, с помощью телемедицинского приложения Smartmed.
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