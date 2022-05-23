Медик сообщил, как избавиться от «пивного живота»

«Пивной живот» является особым типом ожирения, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук Андрея Демина.

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По его словам, медики рассматривают это нарушение здоровья как серьезный фактор риска. При абдоминальном типе ожирения отложение жира происходит в основном в районе талии.

Как считает медик, «пивной живот» в большинстве случаев становится следствием особого стереотипа поведения, который формируется вместе с привычкой употреблять алкоголь перед телевизором. При этом не расходуются калории, и у людей формируется «неправильный стереотип поведения».

Демина отметил, что единственный способ решить проблему – отказаться от пива.

Напомним, объём производства пива и пивных напитков в России в первом квартале 2022 года составил 176,6 млн декалитров (дал). По данным Росстата, это на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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