Медик сообщил, как избавиться от «пивного живота»

По его словам, медики рассматривают это нарушение здоровья как серьезный фактор риска. При абдоминальном типе ожирения отложение жира происходит в основном в районе талии.

Как считает медик, «пивной живот» в большинстве случаев становится следствием особого стереотипа поведения, который формируется вместе с привычкой употреблять алкоголь перед телевизором. При этом не расходуются калории, и у людей формируется «неправильный стереотип поведения».

Демина отметил, что единственный способ решить проблему – отказаться от пива.

Напомним, объём производства пива и пивных напитков в России в первом квартале 2022 года составил 176,6 млн декалитров (дал). По данным Росстата, это на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

