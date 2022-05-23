Медик сообщил, как избавиться от «пивного живота»
«Пивной живот» является особым типом ожирения, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук Андрея Демина.
По его словам, медики рассматривают это нарушение здоровья как серьезный фактор риска. При абдоминальном типе ожирения отложение жира происходит в основном в районе талии.
Как считает медик, «пивной живот» в большинстве случаев становится следствием особого стереотипа поведения, который формируется вместе с привычкой употреблять алкоголь перед телевизором. При этом не расходуются калории, и у людей формируется «неправильный стереотип поведения».
Демина отметил, что единственный способ решить проблему – отказаться от пива.
Напомним, объём производства пива и пивных напитков в России в первом квартале 2022 года составил 176,6 млн декалитров (дал). По данным Росстата, это на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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