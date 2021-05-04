Медик сообщил, чем опасен смартфон в постели
Гаджеты не стоит использовать за час–два до сна, чтобы не возбуждать нервную систему и подготовить организм к отдыху, сообщает «Прайм» со ссылкой на врача-сомнолога Максима Новикова.
По его словам, любые стрессовые ситуации лучше отложить на следующий день. К ним он в частности отнес «просмотр новостей». «Все посторонние дела — просмотр телевизора, даже чтение с листа — все должно быть вне постели. Кровать должна использоваться только для сна», — считает эксперт. Гаджеты с собой в постель брать также не следует.
По словам Новикова, это тоже возбуждает нервную систему, а яркий свет от экрана разрушает мелатонин.
Для быстрого засыпания и крепкого, полноценного сна, необходимо продуктивно провести период бодрствования. Советами поделилась кандидат медицинских наук, врач-сомнолог Софья Черкасова.
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