Медик рассказала, что должно быть в домашней аптечке осенью
Медик рассказала, что обязательно должно быть в домашней аптечке в осенний период. По словам врача-терапевта Людмилы Лапа, необходимо добавить в нее морскую соль – она понадобится в случае, если человек промок на улице и замерз.
В этом случае необходимо сделать ванночки для ног: растворить одну столовую ложку на один-два литра воды. Аналогичные процедуры можно проводить, например, для рук. По словам медика, осенью обостряются все ревматологические заболевания и хронические инфекции (хронический тонзиллит, ринит и другие).
Кроме того, понадобится запастись спреями с жаропонижающим, противовоспалительным и обезболивающим эффектом. Они пригодятся при простуде, появлении насморка и головных болей.
В аптечку Лапа советует положить какой-нибудь сорбент, например, активированный уголь. Он поможет в борьбе с высокой температурой, борясь с интоксикацией.
Любой из этих способов профилактики и лечения можно использовать без назначения врача, подчеркнула специалист в беседе с «Вечерней Москвой».
Врач посоветовала не забывать при простуде о народных средствах - теплое питье из любого варенья, липовый чай, имбирь с лимоном — если они не помогают, необходимо вызвать врача.
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