Медик рассказала, что должно быть в домашней аптечке осенью

Кроме того, понадобится запастись спреями с жаропонижающим, противовоспалительным и обезболивающим эффектом. Они пригодятся при простуде, появлении насморка и головных болей.

В аптечку Лапа советует положить какой-нибудь сорбент, например, активированный уголь. Он поможет в борьбе с высокой температурой, борясь с интоксикацией.

Любой из этих способов профилактики и лечения можно использовать без назначения врача, подчеркнула специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Врач посоветовала не забывать при простуде о народных средствах - теплое питье из любого варенья, липовый чай, имбирь с лимоном — если они не помогают, необходимо вызвать врача.



