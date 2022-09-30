Медик рассказала, что должно быть в домашней аптечке осенью

Медик рассказала, что обязательно должно быть в домашней аптечке в осенний период. По словам врача-терапевта Людмилы Лапа, необходимо добавить в нее морскую соль – она понадобится в случае, если человек промок на улице и замерз.

В этом случае необходимо сделать ванночки для ног: растворить одну столовую ложку на один-два литра воды. Аналогичные процедуры можно проводить, например, для рук. По словам медика, осенью обостряются все ревматологические заболевания и хронические инфекции (хронический тонзиллит, ринит и другие).

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Кроме того, понадобится запастись спреями с жаропонижающим, противовоспалительным и обезболивающим эффектом. Они пригодятся при простуде, появлении насморка и головных болей.

В аптечку Лапа советует положить какой-нибудь сорбент, например, активированный уголь. Он поможет в борьбе с высокой температурой, борясь с интоксикацией.

Любой из этих способов профилактики и лечения можно использовать без назначения врача, подчеркнула специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Врач посоветовала не забывать при простуде о народных средствах - теплое питье из любого варенья, липовый чай, имбирь с лимоном — если они не помогают, необходимо вызвать врача.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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