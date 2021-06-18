Медик рассказал, почему вакциринованные могут заразиться COVID-19

Врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, почему некоторые люди даже после вакцинации от COVID-19 могут заразиться этой инфекцией.

По его словам, у каждого есть свои особенности иммунной системы. Часть людей в силу индивидуальных особенностей организма просто не реагируют на вакцину так, как ожидается. Стандартная дозировка препарата может быть для них недостаточной или, напротив, избыточной, передает РИА Новости.