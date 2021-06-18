Медик рассказал, почему вакциринованные могут заразиться COVID-19

Врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, почему некоторые люди даже после вакцинации от COVID-19 могут заразиться этой инфекцией.

По его словам, у каждого есть свои особенности иммунной системы. Часть людей в силу индивидуальных особенностей организма просто не реагируют на вакцину так, как ожидается. Стандартная дозировка препарата может быть для них недостаточной или, напротив, избыточной, передает РИА Новости.

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Медик отметил, что производители вакцин предупреждают, что ни один препарат не дает стопроцентной гарантии. Поэтому даже привитым людям стоит соблюдать меры безопасности.

«Большая инфицирующая доза способна «продавить» даже хорошо сформированную иммунную защиту», — цитирует «Газета.ру» Позднякова.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирус
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