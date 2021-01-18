Массовая вакцинация от коронавируса начинается в России

Массовая вакцинация россиян от COVID-19 начинается 18 января.

Глава государства Владимир Путин 13 января на совещании с правительством РФ заявил, что со следующей недели надо переходить к массовой вакцинации всего населения страны от коронавируса и подготовить соответствующую инфраструктуру.

Позже вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что с 18 января в России стартует массовая вакцинация.

В декабре 2020 года в РФ началась масштабная вакцинация, в ходе которой прививку делают определенные категории.

Голикова: Массовая вакцинация россиян начнётся 18 января

Россия также стала страной, где впервые в мире зарегистрировали вакцину для профилактики коронавируса - «Спутник V». Российский Минздрав зарегистрировал препарат в августе 2020 года. Более 50 стран подали заявки на приобретение вакцины.

«Спутник V» способна подавить пандемию CJVID-19, считает научный журналист, член руководящего комитета Всемирной федерации научных журналистов Федерико Куско. Его позицию опубликовало испанское издание французской газеты Le Monde diplomatique.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирусВакцина
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