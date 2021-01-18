Массовая вакцинация от коронавируса начинается в России
Массовая вакцинация россиян от COVID-19 начинается 18 января.
Глава государства Владимир Путин 13 января на совещании с правительством РФ заявил, что со следующей недели надо переходить к массовой вакцинации всего населения страны от коронавируса и подготовить соответствующую инфраструктуру.
Позже вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что с 18 января в России стартует массовая вакцинация.
В декабре 2020 года в РФ началась масштабная вакцинация, в ходе которой прививку делают определенные категории.
Россия также стала страной, где впервые в мире зарегистрировали вакцину для профилактики коронавируса - «Спутник V». Российский Минздрав зарегистрировал препарат в августе 2020 года. Более 50 стран подали заявки на приобретение вакцины.
«Спутник V» способна подавить пандемию CJVID-19, считает научный журналист, член руководящего комитета Всемирной федерации научных журналистов Федерико Куско. Его позицию опубликовало испанское издание французской газеты Le Monde diplomatique.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,6 млн+23 586 / сут.
Умерли
65 566+481 / сут.
Выздоровели
3,0 млн+23 440 / сут.
- Массовая вакцинация от коронавируса начинается в России
- Советник Байдена призвал к освобождению Навального
- В УФСИН по Москве подтвердили задержание Навального
- Навального задержали в аэропорту «Шереметьево»
- Появились первые снимки после приземления Навального в «Шереметьево»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru