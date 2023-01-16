Mash сообщил о переводе Михалкова в обычную палату

Авторы утверждают, что у Михалкова пришла в норму температура и давление, потому врачи решили перевести его в отделение ревматологии. Отмечается, что у режиссера сохраняется сильный кашель и ему трудно дышать из-за поражения всех отделов легких.

77-летний режиссер был госпитализирован 5 января с диагнозом грипп. 10 января в его Telegram-канале «Бесогон» появилось предупреждение о том, что в соцсетях распространяется большое количество «немыслимой» информации о состоянии здоровья Михалкова.

